Rostock

Eine auf dem Grund der Unterwarnow in Rostock liegende Waffe hat am Sonnaebnd Nachmittag einen Polizei- und Feuerwehreinsatz nach sich gezogen. Laut den Beamten hatte ein Passant auf Höhe des Matrosendenkmals am Kabutzenhof im Stadtteil Kröpeliner-Tor-Vorstadt den Fund gemacht und die Polizei verständigt. Die Besatzungen von zwei Streifenwagen rückten wenig später an, doch auch sie kamen vom Ufer aus nicht an die Waffe heran. So entschieden sie sich, die Berufsfeuerwehr zu alarmieren. Deren Beamte gingen mit einer Leiter zu Werke, die sie von der Kaikante in die Unterwarnow stellten. Ein Feuerwehrmann in einer Wathose und von den Kollegen über eine Leine gesichert näherte sich dem Fund an und konnte die Waffe vorsichtig bergen.

Die Polizisten vor Ort überprüften, um welche Art es sich handelte. Sicherheitshalber durften sich Passanten währenddessen nicht im näheren Umfeld aufhalten. Nach einer ersten Einschätzung am Fundort soll es sich um eine so genannte CO2-Pistole, also eine Druckluft-Schusswaffe, handeln. Wie diese in die Warnow gekommen ist oder ob sie möglicherweise absichtlich dort entsorgt wurde, konnte noch nicht geklärt werden. Nach den Ermittlungen soll die Pistole fachmännisch entsorgt werden.

Stefan Tretopp