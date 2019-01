Warnemünde

Die angekündigte erneute Sperrung der S-Bahnlinie nach Warnemünde sorgt im Ostseebad für Ärger. Sowohl der Tourismus- als auch der Gewerbeverein sorgen sich um die Erreichbarkeit des Ortes. Zwar hat die Bahn diesmal Besserung beim Ersatzverkehr gelobt, der bei der letzten Sperrung im Herbst nicht gut funktioniert hatte. Dennoch könnten es sich viele potenzielle Besucher zweimal überlegen, ob sie auf den Bus umsteigen wollen, so die Befürchtung. Die Bahn hatte mitgeteilt, dass die Strecke ab Marienehe vom 9. März bis zum 1. April gesperrt werden muss, weil im Herbst nicht alles wie geplant fertig wurde (die OZ berichtete).

Belastung für alle

„Die Sperrung ist für alle eine Belastung: für die Touristen, aber auch für unsere Mitarbeiter“, sagt Frank Martens, Vorsitzender des Tourismusvereins und Hoteldirektor im „Warnemünder Hof“. „Ich kann nur hoffen, dass der Schienenersatzverkehr diesmal wirklich besser läuft und keine Urlauber verschreckt.“ Das einzig Gute sei der Termin, sagt Martens. „ Ostern ist in diesem Jahr zum Glück erst im April.“ Wichtig sei jedoch, dass die Arbeiten auch tatsächlich wie geplant abgeschlossen werden. „Eine Verzögerung wäre fatal, denn das Ostergeschäft beginnt Mitte April.“

Allerdings seien auch so im März die Hotels zu 50 bis 60 Prozent belegt, schätzt Martens. Da könne sich jede Beeinträchtigung spürbar auswirken. „Manche Geschäftsreisende werden wohl gar nicht nach Warnemünde kommen, sondern sich ein Zimmer in Rostock suchen“, vermutet er. Um den Ersatzverkehr zu vermeiden, böten einige Hotels ihren Gästen an, sie vom Rostocker Hauptbahnhof abzuholen. „Zumindest für Stammkunden ist das auch meist kostenlos.“

Erhebliche Einbußen

Der Warnemünder Einzelhandel hatte während der Bauarbeiten im Herbst über teils erhebliche Einbußen geklagt. Manche Kunden seien ganz zu Hause geblieben, anderen habe der Anreise-Stress die Kauflaune verdorben, erinnert sich Ralf-Michael Paasch, Vorstand im Handels- und Gewerbeverein des Ostseebades. „Wenn man verärgert nach Warnemünde kommt, wirkt sich das nicht gerade positiv auf das Konsumverhalten aus.“ Vor allem bei Mode und Spontankäufen hätten die Händler von Rückgängen bis zu 40 Prozent berichtet. „Das tut dann schon weh.“

Das größte Problem im Herbst sei die schlechte Kommunikation zum Ersatzverkehr gewesen. „Es ist daher wichtig, dass es dieses Mal sinnvolle Lösungen gibt und auch rechtzeitig darüber informiert wird“, sagt Paasch. Als Alternative zum öffentlichen Nahverkehr könnte Besuchern, die im März mit dem Auto kommen, kostenloses Parken am Kirchenplatz angeboten werden, regt Paasch an. „Das würde die Anreise erleichtern und die Kunden könnten ihre Einkäufe besser nach Hause bringen.“ Der Gewerbeverein will diesen Vorschlag bei der Ortsbeiratssitzung im Februar einbringen.

Kein optimaler Ersatz

Unter den Problemen mit dem Ersatzverkehr hatten vor allem Passagiere mit Bewegungseinschränkungen zu leiden, wie Rollstuhlfahrer, Senioren oder auch Mütter mit Kinderwagen. Oft waren Reisebusse eingesetzt worden, die keinen ebenerdigen Einstieg hatten. „Es ist schon ärgerlich, wenn der Bus Stufen hat und man deswegen auf den nächsten warten muss“, sagt Volker Kirste, Sprecher der AG öffentlicher Nahverkehr im Rostocker Behindertenbeirat. „Die Bahn hatte das Problem offenbar unterschätzt.“ Er ist daher froh, dass die Bahn zugesagt hat, im März auf dieser Strecke mehr so genannte Niederflurbusse einzusetzen, in die auch Rollstuhlfahrer gut einsteigen können.

Eine optimale Alternative zur S-Bahn sei dies jedoch nicht, sagt Kirste: „Die S-Bahn ist das ideale Beförderungsmittel: Alles ist ebenerdig, man kommt überall gut rein.“ Daher werde die Strecke zwischen Rostock und Warnemünde auch häufig von Menschen mit Handicap genutzt, sei es von Rentnern, die in Warnemünde spazierengehen wollen oder von Rollstuhlfahrern aus dem Ostseebad, die zur Arbeit nach Rostock müssen. Er werde daher dieses Mal genau hinschauen, ob die Bahn ihre Zusagen einhält, kündigt Kirste an, der selbst im Rollstuhl sitzt: „Ich werde das auch selbst mal ausprobieren.“

Axel Büssem