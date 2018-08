Rostock

Der neue Kreuzfahrt-Terminal am Warnemünder Passagierkai kann kommen. Zumindest, wenn es nach dem Ortsbeirat geht. Dieser hat in der gestrigen Sitzung der entsprechenden Vorlage einstimmig zugestimmt. So könnte noch in diesem Jahr mit dem Bau begonnen werden.

Der Plan für das neue Gebäude steht fest. Mit einer Stahlbaukonstruktion und Glasfassaden soll eine möglichst große Transparenz erreicht werden. Unter dem insgesamt elf Meter hohen Dach entstehen zwei einzelne Gebäude. Auf der Nordseite des eigentlichen Terminals gibt es aus logistischen und sicherheitstechnischen Gründen einen separaten Bau für die Gepäckabfertigung. Im Terminal selbst werden Empfang, Check-In und Boarding abgewickelt. Der überdachte Kai zwischen Wasser und Gebäude soll 15 Meter betragen. Mehrere Millionen Euro will Rostock Port in das Projekt investieren.

Alexander Prechtel (CDU), Vorsitzender des Ortsbeirats Warnemünde, ist zufrieden. „Das habe ich erwartet, es zeigt die Vernunft des Ortsbeirats. Ein rundheraus positives Zeichen.“ Warnemünde wolle diesen Terminal und für die weitere Entwicklung der Kreuzschifffahrt sei er unumgänglich. „Doch es kann nur funktionieren, wenn wir eine Lösung für das Lärmproblem finden.“ Prechtel spielt damit auf die Idee an, für die Kreuzfahrer eine Landstromanlage zu schaffen. „Wir versuchen das Thema seit acht Jahren voranzutreiben, und mit dem neuen Terminal käme nun Bewegung in diese Bemühungen.

Baustart noch 2018 Seit 2014 werden die Kreuzfahrt-Passagiere am Terminal 8 in einem provisorischen Zelt abgefertigt. Das soll sich bis spätestens 2020 ändern.

190 Schiffsanläufe mit 892 000 Passagieren, die an und von Bord gingen, wurden 2017 in Warnemünde gezählt. Damit meldete Rostock Port einen neuen Passagier-Rekord. 2016 waren es 766 000 Passagierbewegungen gewesen. 2017 stellten Kreuzfahrtgäste aus Deutschland mit rund 120 000 Passagieren die größte Gruppe, gefolgt von 71 000 US-Amerikanern.

Hegermann Johanna