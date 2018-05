Rostock Warnemünde - Warnemünde feiert sein Polo-Wochenende Am Freitag beginnt das Turnier am Strand unterhalb des Teepotts / Veranstalter spricht von einem Wirtschaftsfaktor für die Region

Beim Wochenende in Warnemünde treten sechs Teams am Strand gegeneinander an. Quelle: Foto: Ove Arscholl