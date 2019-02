Rostock

Feueralarm im Best Western Hanse Hotel Warnemünde. Am Montagvormittag wurde um kurz nach elf Uhr das gesamte Hotelgebäude evakuiert. Der Grund dafür war kein Feuer, sondern ein umfassendes Brandschutztraining. In dem Übungsszenario probten Mitarbeiter und Gäste den Ernstfall. Unterstützung kam auch von einer externen Sicherheitsfirma und dem Einsatzleiter der ansässigen Feuerwehr. „Wir möchten, dass unser Team und unsere Hotelgäste im Fall eines Brandes gut vorbereitet sind“, erklärt Hoteldirektor Kai Dau. „Während die Besucher ständig wechseln, liegt uns vor allem die Schulung des Personals am Herzen.“

Innerhalb von knapp 15 Minuten waren alle 71 Appartements und das gesamte Gebäude geräumt. „Das ging wirklich fix. Wir sind sehr zufrieden mit uns“, sagt Mitarbeiterin Anne Baxalary. Weil die Übung im Vorfeld angekündigt wurde, waren die meisten Gäste außer Haus. Lediglich Familie Drohne aus Neuruppin hat extra bis zum Alarm gewartet. Die Kinder Felix (8) und Tizian (5) wollten unbedingt miterleben, was im Ernstfall passiert. Zusammen mit ihren Eltern Elgin und André fanden sie sich am Sammelpunkt neben dem Hotel ein und beobachteten das Geschehen um das Gebäude herum.

Nicht nur für die Sprösslinge, sondern auch für das Hotelpersonal war das Brandschutztraining aufregend. „Auch wenn alle über das Vorhaben informiert waren, bedeutet es für die einzelnen Leute Stress“, meint Ralf Goede, Meister für Schutz und Sicherheit von der Firma RG Consult. Schließlich trage jeder eine Menge Verantwortung dafür, dass alles gut funktioniere.

Der „Tag der Sicherheit“ fand erstmals in diesem Jahr statt und beinhaltet neben der Überprüfung von Fluchtwegen eine Simulation, um zu testen, welche Schritte nach Auslösung des Feueralarms zu tun sind. Hierzu zählt unter anderem die Evakuierung von Gästen und Mitarbeitern. Bereits im Vorfeld fand eine Objektbegehung durch zwei Experten statt. „Wir haben ein bestimmtes System, nachdem wir schauen, ob alle Rahmenbedingungen stimmen“, sagt Goede. Die Übung selbst diente schließlich zur Überprüfung der Abläufe und der Umsetzbarkeit des Notfallplans. „Neben der Technik ist die größte Schwachstelle meist der Mensch“, erklärt Goede.

Am Ende waren es nur Kleinigkeiten, die dazu beigetragen haben, dass die Bestnote knapp verfehlt wurde. „Diese vergeben wir nur, wenn alles perfekt war. Eine zwei plus ist aber nah dran“, so der Meister für Schutz und Sicherheit zufrieden. „Beim nächsten Mal müssen wir noch genauer darauf achten, dass jeder eine Weste trägt und alle Fenster verschlossen sind“, ergänzt Baxalary. Außerdem sei es wichtig, dass alle evakuierten Zimmer mit einem Kreuz an der Tür markiert werden. Damit könne der Feuerwehr signalisiert werden, dass der Raum bereits überprüft wurde. Noch in diesem Jahr soll eine weitere Übung durchgeführt werden. Dann allerdings ohne Vorankündigung. „Es ist wichtig, die Abläufe regelmäßig zu trainieren, damit im Ernstfall schnell und effizient reagiert werden kann“, findet Goede.

Susanne Gidzinski