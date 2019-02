Rostock

Welche Auswirkungen hat der Kohlenstoffdioxid-Anstieg auf die Ostsee und welche Rolle spielt dabei der pH-Wert? Das Institut für Ostseeforschung Warnemünde (IOW) hat gestern zum neunten Mal den mit 5 000 Euro dotierten Briese-Preis für Nachwuchsforscher übergeben. Ausgezeichnet wurde Jens Daniel Müller für seine Promotionsarbeit über die Besonderheiten der Ozeanversauerung in Rand- und Küstenmeeren.

„Seine Forschung zeichnet sich einerseits durch hervorragende wissenschaftliche Leistung und andererseits durch die innovative Methode aus“, meint Prof. Dr. Karin Lochte. Die Sprecherin der Deutschen Allianz für Meeresforschung ist Teil der sechs köpfigen Jury, die alle Arbeiten genau unter die Lupe genommen hat. Insgesamt hatten sich 16 Wissenschaftler für den Preis beworben, von denen fünf in die engere Auswahl kamen. „Jährlich erscheinen rund 600 Arbeiten zu diesem Thema, doch keine ist so originell und bietet solch eine tiefe Einsicht, wie diese“, ergänzt Prof. Dr. Dieter Wolf-Gladrow vom Alfred-Wegener-Institut des Helmholtz-Zentrum für Polar- und Meeresforschung (AWI).

„Das andere CO2-Problem“

Die Ozeanversauerung, mit der sich Müller am Beispiel der Ostsee befasst hat, werde auch als „das andere CO2-Problem“ bezeichnet. Denn der durch den Menschen verursachte übermäßige Kohlenstoffdioxid-Ausstoß ist nicht nur ein Problem für das Klima: „25 Prozent lösen sich im Meerwasser auf“, sagt der gebürtige Berliner. Dies habe zur Folge, dass sich Kohlensäure bildet, die wiederum zur Versauerung führe. Ein Phänomen, dass der Wissenschaftler anhand eines Experiments mit Sekt demonstrierte.

Preisträger Dr. Jens Daniel Müller erklärt seine Forschung anhand eines Experiments mit Sekt. Quelle: Susanne Gidzinski

Diese pH-Absenkung beeinflusse fast alle biochemischen und biologischen Prozesse im Meer. Besonders empfindlich reagieren Muscheln und Krebse darauf, da der Aufbau ihrer Kalkschalen im zunehmend sauren Milieu erschwert werde. Obwohl die Ozeanversauerung bereits seit rund 20 Jahren erforscht werde, sei ihre Beobachtung schwierig. Aus Langzeit-Messreihen wisse man, dass sich der pH-Wert im offenen Ozean jährlich nur um 0,002 Einheiten vermindert. Um solch geringe Veränderungen zu erfassen, hat sich in der Ozeanografie die optische pH-Messung etabliert. Doch aufgrund des geringen Salzgehaltes in der Ostsee, sei diese Methode dort ungeeignet gewesen. „Wir haben die Messmethode so weiterentwickelt, dass sie auch im Brackwasser funktioniert“, erklärt Müller. Damit schuf er die Grundlage, um pH-Änderungen weltweit vergleichbar zu machen.

Um die Methode auch für den Routineeinsatz auf See startklar zu machen, entwickelte der IOW-Forscher zusammen mit einer Meerestechnik-Firma ein Gerät, das mittlerweile erprobt und auf dem Markt ist. Um den Prototypen zu testen, verbrachte Müller sieben Wochen auf See. Mittlerweile überprüft die Helsinki-Kommission zum Schutz der Ostsee, ob das angepasste Messverfahren offiziell als Versauerungsindikator in das internationale Ostsee-Monitoring aufgenommen werden soll.

Ein Preis für innovative Forschung

Sichtlich gerührt verfolgte Gregor Rehder die Preisverleihung. „Ich bin sehr stolz auf ihn.“ Über dreieinhalb Jahre betreute er den jungen Wissenschaftler während der Doktorarbeit. „Ich habe mir immer gewünscht, dass eines Tages auch einer meiner Studenten gewinnt“, sagt er. „Ich durfte bereits viele tolle Forschungsarbeiten lesen. Diesmal war es mir aber ein besonderes Vergnügen.“

Die Reederei Briese Schiffahrts GmbH & Co. KG vergibt seit 2010, zusammen mit dem IOW, den „Briese-Preis für Meeresforschung“. Damit sollen herausragende Promotionen der Meeresforschung prämiert werden, deren Ergebnisse in besonders engem Zusammenhang mit dem Einsatz von Forschungsschiffen und der Verwendung und Entwicklung von Technik und der Datenerhebung auf See stehen. „Für uns ist das eine Herzensangelegenheit“, sagt Kapitän Klaus Küper, Leiter der Abteilung Forschungsschifffahrt. „Wir brauchen schließlich junge Menschen wie Jens Daniel Müller, damit in der Wissenschaft Fortschritte gemacht werden können.“

Susanne Gidzinski