Rund 250 Menschen kamen am Dienstag zum Ortsbeirat Warnemünde, um einen ersten Eindruck für die Bebauung der Mittelmole zu bekommen. Christian Jentzsch von der Wiro präsentierte den neuen Entwurf. Die Meinung der Warnemünder war gespalten. Kritik gab es vor allem zu der Geschossigkeit im Stromquartier. Hier war von fünf Geschossen die Rede. Dabei musste Jentzsch immer wieder darauf verweisen, dass es in diesem Schritt der Planung nur um die Volumen gehe. Weder die Fassade noch die Funktion der Häuser werde bisher besprochen. Gerade die Begehbarkeit der Mittelmole ist vielen wichtig. Daher betont die Wiro, dass zwischen der Kai und den Gebäuden ein breiter Bereich frei bleibt. Letztendlich einigte man sich darauf, noch einmal in einem größeren Rahmen über die Pläne sprechen zu wollen. Alles Weitere dazu gibt es demnächst online oder am Donnerstag in Ihrer OZ.

Johanna Hegermann