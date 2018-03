Was heute wichtig wird in MV

Messe „Bauen & Sanieren - Eigenheim“ eröffnet in Rostock

Rostock. In der Rostocker Hansemesse beginnt am Freitag die Messe „Bauen & Sanieren - Eigenheim“. Die dreitägige Messe, bei der mehr als 200 Aussteller ihre Waren und Dienstleistungen anbieten, hat nach Veranstalterangaben mit Modernisierung, Energieeinsparungen und Neubau drei Schwerpunkte. So seien von verschiedenen Herstellern rund 500 Hausmodelle im Angebot. Die Spannweite reiche vom Bungalow, der unter 100 000 Euro kostet bis hin zur Villa, bei der nach oben keine Grenzen gesteckt sind.

Palliativtag: Experten beraten über Versorgung von Sterbenden

Rostock. Die Versorgung von Sterbenden hat sich nach Einschätzung von Medizinern in den vergangenen Jahren deutlich verbessert. Dies liege an der besseren Verzahnung von stationärer und ambulanter Palliativmedizin, sagte Christian Junghanß, Krebsspezialist und Palliativmediziner an der Universitätsmedizin Rostock vor dem 7. Rostocker Palliativtag „Leben bis zuletzt“, der am Freitag und Samstag stattfindet. Der Erfolg werde daran deutlich, dass inzwischen rund 70 Prozent der Menschen im Raum Rostock in ihrer häuslichen Umgebung sterben könnten.

Festspielfrühling startet auf der Insel Rügen

Sellin. Die Festspiele Mecklenburg-Vorpommern setzen mit dem Festspielfrühling auf der Insel Rügen den musikalischen Auftakt des Jahres. Am Freitag startet das Festival in Putbus mit einem Konzert des österreichischen Klarinettisten Matthias Schorn, der auch die künstlerische Leitung des zehntägigen Festivals übernommen hat.

Zahnärzte beantworten Leserfragen

Rostock . Der Zahngesundheit sollte bis in das hohe Alter hinein viel Augenmerk gewidmet werden. Wie steht es um die Kosten - was übernehmen die Kassen? Was ist bei Zahnfleischbluten zu tun? Sollten alle Amalgam-Füllungen raus? Wie sieht Zahnpflege bei Senioren aus? Diese und alle anderen Fragen rund um die Zahnprobleme beantworten am Freitag zwischen 11 und 13 Uhr die Wismarer Zahnärztin Dr. Anke Schreiber sowie die Rostocker Stomatologen Dr. Burkhard von Schwanewede und Michael Heitner beim OZ-Telefon-Forum unter der Telefonnummer 03 81/36 51 00.

Stargeiger bei Auftakt zu Kammermusiktagen

Barth . Am Freitagabend werden die diesjährigen Kammermusiktage in Barth (Landkreis Vorpommern-Rügen) eröffnet. Der in Sofia geborene Star-Geiger, Dirigent und Komponist Martin Panteleev hat es 2002 gegründet und wird auch zur Eröffnung der 17. Auflage um 19.30 Uhr im Barther Speicher-Hotel spielen. Mit dabei sind außerdem das Kammerensemble des Festivals und Klaviervirtuose Derek Han aus den USA. Intoniert werden Werke von Franck, Chopin und von Mozart. Bis kommenden Sonntag gibt es vier weitere Konzertabende mit Werken von Dvorak, Tschaikowski, Stravinsky und Piazzolla.

