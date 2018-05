Rostock

Eine brennende Waschmaschine in der Rostocker August-Bebel-Straße hat am Mittwochabend gegen 18 Uhr einen Einsatz der Feuerwehr ausgelöst. Das starke Aufgebot der Retter und der Brandgeruch am sogenannten „Bebel-Tower“ beunruhigten auch die Passanten. Laut Einsatzleiter sei das Feuer schnell gelöscht worden. Angaben zu Brandursache und Schadenshöhe lagen noch nicht vor.

Philip Schülermann