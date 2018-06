Rostock

Die DRK Wasserwacht hat am Strand von Warnemünde neuartige Rettungscopter getestet. Die Drohnen können im Notfall parallel zu den Rettungsschwimmern starten und eine Schwimmhilfe neben der in Not geratenen Person abwerfen, wie die Wasserwacht mitteilte. Auch zur Vermisstensuche können sie eingesetzt werden. Im vergangenen Jahr waren sie erstmals getestet worden. Am Strand in Warnemünde sollen laut DRK zwei Drohnen zum Einsatz kommen, in Markgrafenheide eine. Insgesamt hat das DRK früheren Angaben zufolge 18 der selbstentwickelten Drohnen angeschafft. Sie sollen in dieser Saison erstmals an 14 Ostseestränden und vier Binnenseen zum Einsatz kommen, hieß es.

dpa/mv