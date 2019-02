Rostock

Um ihre berufliche Zukunft braucht sich Sozialministerin Stefanie Drese ( SPD) nicht zu sorgen: Am Donnerstag lernte die Politikerin einen halben Tag lang im Cap-Supermarkt in der Seidelstraße viele neue Dinge. Die 42-Jährige füllte Regale auf und saß an der Kasse. Anlass war ihr sogenannter Praxistag, an dem Drese alle paar Monate die Seite tauscht und für ein paar Stunden in die „echte“ Arbeitswelt eintaucht. Kunden und Kurzzeit-Kollegen äußerten sich zufrieden über ihre Leistung.

„45,28 Euro bitte. Zettel? Vielen Dank, auf Wiedersehen!“ Scheinbar routiniert und mit unermüdlichem Lächeln absolviert Drese den Einsatz hinterm Laufband, assistiert von Cap-Mitarbeiter Hannes Schumacher. Der hilft ihr unter anderem mit den Nummern für Obst und Gemüse, das nicht eingescannt werden kann. 50 dieser Zahlenfolgen hat Schumacher im Kopf. „Ich war total nervös“, sagt die Politikerin hinterher. Vor allem wenn sich vor ihr eine lange Schlange bildete, sei ihr der Puls angestiegen, der Kassenjob sei der pure Stress.

Kunden brauchen manchmal etwas Geduld

Was sie sich aber nicht anmerken lässt. Die meisten Kunden ahnen wohl nur wegen der vielen Reporter mit Kameras, dass mit dieser Kassiererin etwas nicht stimmt. „Sie ist sehr freundlich“, sagt zum Beispiel Karin Pistol, als sie ihren Einkauf in ihrer Tasche verstaut. Die Rentnerin wohnt zwei Häuser neben dem Laden, der im Herbst 2017 eröffnet wurde. Regelmäßig komme sie zum Einkaufen her. „Manchmal braucht man hier etwas Geduld“, sagt sie.

Was daran liegen könnte, dass die Hälfte der zwölf Mitarbeiter schwerbehindert ist, was zum Prinzip der Supermarkt-Kette gehört. In Sachen Inklusion seien die Cap-Märkte, von denen es in MV acht gibt, ein Musterbeispiel, lobt Drese. Der Firmenname leitet sich aus Handicap ab, dem englischen Wort für Behinderung. Unternehmen müssen ab 20 Mitarbeitern mindestens fünf Prozent Schwerbehinderte beschäftigen. Jede zweite Firma erfüllt diese Vorgabe nicht und zahlt stattdessen eine Ausgleichsabgabe. Trotz Fachkräftemangel ändert sich das bisher kaum.

Ministerin will sich nie wieder beschweren

Immerhin: Aus der Ausgleichsabgabe wird die Einrichtung von Arbeitsplätzen für Menschen mit Beeinträchtigungen gefördert. Der Cap-Markt in der Südstadt erhielt beispielsweise 220 000 Euro für Bau- und Ausstattungsinvestitionen. Lohnkosten werden ebenfalls bezuschusst, um 30 bis 40 Prozent, wie Bernd Tolander erklärt, Geschäftsführer der Integra Güstrow GmbH, die mehrere Cap-Läden in der Region betreibt. Dreses Lehre des Tages: Im Supermarkt will sie sich nie wieder beschweren, wenn es an der Kasse mal länger dauert.

Von Gerald Kleine Wördemann