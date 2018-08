Rostock

Es gibt zurzeit besonders viele Wespen. Das merken auch die Schädlingsbekämpfer. „Durch die Hitze und Trockenheit sind die Nester gut gediehen“, erklärt Steffen Röver von der Schädlingsbekämpfung Lilienthal: „Wir bekommen drei Mal so viele Anrufe wie sonst.“ Die Firma bietet unter anderem eine professionelle Wespenbekämpfung an. Zur Zeit gleiche das fast einer Telefonseelsorge, sagt er. Die Anrufer werden von den Schädlingsbekämpfern informiert, wie sie vernünftig mit Wespen umgehen. Nach der persönlichen Beratung wird nach dem Gefahrenpotenzial geschaut – und wie dementsprechend die Bekämpfung aussehen könnte. Das Entfernen von Wespennestern sollte nur von Experten durchgeführt werden. Direktes Töten wird dabei möglichst umgangen. Eine Beseitigungs-Möglichkeit ist zum Beispiel, die Wespen durch kleine bauliche Maßnahmen umzulenken.

Die Wahrnehmung, dass besonders viele Wespen zu einer bestimmten Zeit vorkommen, hängt mit dem gewöhnlichen Lebenszyklus eines Wespenstaates zusammen. „Jedes Jahr ist es so, dass im August die Wespenpopulation am höchsten ist“, erklärt Ulf Bähker von der Naturschutzstation Schwerin des Naturschutzbundes (Nabu). Grund dafür: Die Population bereitet sich auf die kälteren Tage vor. Es werden Königinnen benötigt, die versuchen zu überwintern und bei Erfolg im Frühjahr neue Nester bauen. Im Sommer wird also am meisten Nachwuchs produziert, im Herbst nimmt die Anzahl der Wespen wieder ab. Das Nahrungsangebot für die Larven und die Wärme spielen neben der Aktivität der Königin eine große Rolle.

Panik macht alles noch schlimmer

Ein Irrtum ist es, dass die Hitze die Wespen besonders aggressiv macht. „Sie werden aktiver bei höheren Temperaturen“, erklärt der Zoologe Prof. Dr. Ragnar Kinzelbach vom Institut für Biowissenschaften der Universität Rostock. Dieser Sommer sei auch nicht schlimmer als andere. Wenn Wespen außerdem keine Gefahr verspüren, sind die Insekten nicht angriffslustig. Es kommt aber auch immer auf die Wespenart an. Die deutsche und die gemeine Wespe sind die Arten, die sich am ehesten an den Tischen beim Grillen oder Kaffeetrinken bedienen wollen. Hier herrscht durch die Angst vor einem Stich schnell Panik: Mit hektischen Bewegungen wird die Wespe weggeschlagen oder weggepustet. „Das löst bei den Tieren Alarmsignale aus. Durch die schnellen Bewegungen oder das Kohlendioxid in der Ausatemluft kommen sie erst auf die Idee, zu stechen“, so Ulf Bähker. Es ist ratsam, ruhig zu bleiben und das Insekt nicht weiter zu reizen.

Mit Hilfe eines Tricks stören die Wespen nicht mehr beim Essen. „Am besten, man stellt einfach in vier bis fünf Meter Entfernung einen Teller mit heruntergefallenen Obst hin“, erklärt Ulf Bähker vom Nabu. Die Chance sei dann groß, dass die Wespen diese Futterquelle weiter nutzen. Bei einem Experiment für „Jugend forscht“ fanden die Schüler heraus, dass sich dafür am besten überreife Weintrauben eignen.

Wespen sind nützlich für Ökosystem

Durch die Fütterung kann man gleichzeitig etwas gegen das Insektensterben tun. Denn die Wespen haben als Fleischfresser in unserem Ökosystem eine nicht zu unterschätzende Aufgabe. „Wespen fangen einige Schädlinge und andere Insekten, wie zum Beispiel Mücken und Fliegen“, erklärt der Naturschützer des Nabu. Zudem bestäuben sie Blumen, auch wenn diese Rolle bei ihnen nicht so tragend ist, wie bei den Bienen. Wespen sind nicht so gefährdet wie ähnliche Arten. „Wespen unterliegen dem Grundschutz. Unter besonderem Schutz stehen zum Beispiel Hornissen, Honigbienen und Hummeln“, sagt Bähker.

Wer gestochen wird und nicht allergisch reagiert, sollte die Stelle kühlen oder gegebenenfalls mit einer Salbe für Insektenstiche versorgen. „Wespen verlieren beim Stechen den Stachel nicht, im Gegensatz zu Bienen, und geben dadurch weniger Gift ab“, erklärt Prof. Dr. Ragnar Kinzelbach. Bei starken Schwellungen durch allergische Reaktionen sollte sofort ein Arzt aufgesucht werden.

Lina Knaack