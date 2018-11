Bröbberow

Erleichterung in den Gemeinden Benitz und Bröbberow: Keine Windräder am Naturschutzgebiet Brooksee. Die Errichtung von zwei sogenannten Forschungsanlagen in der Gemarkung Bröbberow wurde durch das Staatliche Amt für Landwirtschaft und Umwelt Mittleres Mecklenburg (Stalumm) abgelehnt.

Die Deutsche Großwälzlager GmbH wollte hier zwei rund 200 Meter hohe Windenergieanlagen errichten lassen, um künftig Wälz- und Kugellager zu testen. Die Einwohner der anliegenden Gemeinden als auch Naturschutz- und Umweltverbände Nabu und Bund sind jahrelang gegen das Vorhaben Sturm gelaufen. Mehr als 70 Einwände haben Bürger gegen das Verfahren vorgebracht.

„Das Thema ist sehr emotional“, sagt Bröbberows Bürgermeister Steffen Marklein. „Ich bin erleichtert über diesen ablehnenden Bescheid.“ Die Gemeinde habe das sensible Gebiet in den letzten 20 Jahren landschaftlich und naturschützerisch immer weiter entwickelt. „Und wir wollen da jetzt noch mehr machen“, kündigt Marklein an. „Wir sehen die Ablehnung als Erfolg“, sagt Kati von Villeneuve, stellvertretende Bürgermeisterin von Benitz. Die Gemeinde hoffe, dass der Antragsteller vom Vorhaben abgehe. „Da müssen wir noch einige Zeit bibbern“, sagt von Villeneuve, die den Anwohnern noch einmal ausdrücklich für ihr Engagement danken möchte.

Als Grund für die Ablehnung benennt das Stalumm schließlich große naturschutzrechtliche Bedenken, aber ganz klar auch zu viele fehlende Nachweise und Gutachten, die der Antragsteller, offiziell die PZWK Grundstücksverwaltungsgesellschaft, zum Teil bis heute nicht nachgereicht habe. Die Prüfbehörden haben im Verlauf des Verfahrens den Investor immer wieder aufgefordert, verschiedene Unterlagen und fehlende Gutachten beizubringen. Ganze sieben Mal habe beispielsweise die Untere Bauaufsichtsbehörde des Landkreises Rostock von Juli 2017 bis April 2018 eine Erklärung für den Windmessmast sowie Baugrunduntersuchungen gefordert. „Diese wurden bis zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht erbracht“, heißt es im Ablehnungsbescheid. Unterlagen wurden als mangel- und fehlerhaft bewertet. „Insbesondere haben sich die Kartierdaten für die Vogelerfassung als nicht prüffähig herausgestellt.“

Im Februar 2018 hatte der Investor auf Nachfrage erklärt, dass er nur noch eine Windenergieanlage an diesem Standort errichten will und für diese auf Verfahrensfortführung bestehe. Der Aufforderung zur Nachreichung von Kartierdaten als auch zur Überarbeitung der Antragsunterlagen nach Änderung des Vorhabens auf nur ein Windrad sei der Investor nicht nachgekommen. Anhörungsfristen wurden von seiten des Antragstellers immer wieder verlängert. Erst Anfang Juli wurde die Reduzierung des Vorhabens auf eine Anlage offiziell angezeigt. Und wieder seien die neu eingereichten Unterlagen unvollständig und fehlerhaft.

Für die Prüfbehörden gab es jetzt nur noch eine Entscheidung: Ablehnung des Vorhabens. Es gebe keinen zeitnah realisierbaren Weg, eine Genehmigungsfähigkeit aus den von der Naturschutzbehörde aufgeführten Ablehnungsgründen herzuleiten. Außerdem seien auch nach erneuter Fristsetzung Stellungnahmen, Gutachten, Belege nicht erbracht, unvollständig und nicht prüffähig. Der Antragsteller habe die Kosten des Verfahrens zu tragen und Verwaltungskosten in Höhe von 25 170 Euro zu begleichen, heißt es im Bescheid vom 22. Oktober.

Die PZWK Grundstücksverwaltungsgesellschaft erklärt unterdessen, dass sie am Vorhaben festhalte. Neun Millionen Euro sollten für die Forschungsanlage, die die Deutsche Großwälzlager GmbH nutzen will, investiert werden, mit dem Wegfall einer Anlage nun weniger. Geschäftsführer Andre Winkler äußerte sein Unverständnis darüber, dass neue, angekündigte Gutachten nicht abgewartet wurden. „Wir sind dabei, wie gefordert, bis April 2019 erneut Zug- und Rastvögel zu zählen“, erklärt Winkler. Außerdem habe die Gesellschaft auf den nördlichen aus Naturschutzgründen kritischen Anlagenstandort verzichtet. „Mit dem zweiten Windrad sind wir jetzt 500 Meter vom Naturschutzgebiet entfernt“, sagt Winkler.

Doris Deutsch