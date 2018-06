Für den größten Vermieter des Landes war 2017 das erfolgreichste Jahr der Unternehmensgeschichte. Warum die stadteigene Wohnungsgesellschaft Wiro dennoch Geld braucht und weshalb der Vorsitzende der Geschäftsführung, Ralf Zimlich, vorerst keine neuen Prestigeprojekte angehen will, verrät er im OZ-Interview.

Herr Zimlich, die Wiro hat ihre Bilanz für 2017 vorgelegt. Wie war das Geschäftsjahr?

Ralf Zimlich: Sehr gut! Wir haben einen Gewinn von 32,8 Millionen Euro erzielt. Es war das bisher beste Jahr unserer Firmengeschichte. Das allein sagt aber noch nicht viel aus. Das Ergebnis ist in diesem Jahr auch getrieben von günstigen Zinsen und Sondereffekten.

Das heißt, Sie verdanken den Rekord-Gewinn allein den niedrigen Zinsen?

Nein, aber wir profitieren natürlich vom Zinsniveau. Wir haben immer noch rund eine Milliarde Euro Schulden. Das ist eine Menge Geld – auch wenn die Wiro ein Vielfaches davon wert ist. Wenn wir alte Kredite abbezahlt haben und neue deutlich günstiger bekommen, macht sich das natürlich bemerkbar. Und zwar in Größenordnung.

Wie viel Geld schüttet die Wiro an ihren Gesellschafter, die Hansestadt Rostock, aus?

Erneut 14 Millionen Euro. Das vereinbaren wir relativ früh. Immer vorausgesetzt, wir erreichen unsere Ziele.

Und was passiert mit dem restlichen Gewinn?

Das Geld brauchen wir dringend, wenn wir neu bauen und unsere geplanten Sanierungsmaßnahmen umsetzen wollen. Wir machen den Gewinn ja nicht, weil er gut aussieht – sondern weil wir für unsere Vorhaben im hohen Maße Eigenkapital benötigen. Nur so ist das möglich, was wir vorhaben.

Das aktuellste Thema sind die Sportstätten im Besitz der Wiro. Die CDU fordert, dass Sie den Sportpark Damerower Weg und die anderen Anlagen an die Stadt abgeben sollen . . .

Klar, können wir darüber reden. Der Betrieb von Sportanlagen ist nicht unser Kerngeschäft – und auch nicht unsere Aufgabe. Ich hätte die Anlagen nie haben wollen. Aber das ist Geschichte, dafür gab es damals Gründe. Heute würden wir das nicht mehr machen.

Die Forderung der Politik kommt Ihnen also ganz gelegen?

Wir haben lange versucht, einen Weg aufzutun, die Anlagen wieder an die Stadt abzugeben. Wenn sich für den Betrieb ein besserer Weg findet, sollten wir den alle gemeinsam gehen. Wir haben 15 Jahre lang bewiesen, dass wir Sportanlagen betreiben können. Aber eigentlich ist das Aufgabe der Kommune – und nicht der kommunalen Wohnungsgesellschaft. Die Sportparks sind ja auch nicht nur für unsere Mieter gedacht, sondern für alle Rostocker.

Was könnte der Kauf aller Sportanlagen der Wiro die Stadt kosten?

Das kann ich heute nicht sagen. Das müssen wir für jede Anlage im Einzelfall klären. Eine frisch sanierte Turnhalle hat einen anderen Wert als ein alter Sportplatz. Wir können und dürfen die Anlagen aber nicht kostenlos abgeben. Aber das dürfte auch nicht das ganz große Problem sein.

Am Ende bekommt die Stadt das Geld also gleich über Ausschüttungen wieder zurück?

Wir schütten 14 Millionen Euro aus und zahlen sechs Millionen Euro Gewerbesteuer. Das macht 20 Millionen Euro. Wie die Stadt das Geld verteilt, ist nicht unser Thema. Das ist Aufgabe der Politik. Mit diesem Geld ist eine ganze Menge möglich. Ganz klar: Unsere Wirtschaftsprüfer sagen schon lange, dass wir nicht mehr als 14 Millionen Euro ausschütten können.

Wieso nicht? Sie machen immerhin 40 Millionen Euro Gewinn . . .

Der Grund dafür sind die vielen Aufgaben, die wir haben. Wir haben die 40 Millionen Euro ja nicht in Bargeld im Keller liegen. Das ist zu großen Teilen „Buchgeld“. Schon die 14 Millionen Euro sind grenzwertig, sagen unsere externen Fachleute. Und das bisschen Bargeld, das am Ende für uns übrig bleibt, brauchen wir dringend.

Es heißt, Sie würden gerne einige Jahre auf Ausschüttung verzichten wollen . . .

Was ich will, ist nicht relevant. Das ist nicht mein Unternehmen, sondern das der Rostockerinnen und Rostocker. Die Bürgerschaft entscheidet, was sie damit macht. Und angesichts der vielen Vorhaben, die Rostock plant, halte ich es für unwahrscheinlich, dass wir keine Ausschüttungen vornehmen müssen.

Aber wenn Sie einen Wunsch frei hätten . . .

Ja, dann würde ich mir wünschen, dass wir über die Höhe der Ausschüttungen reden. Und das kann ich auch begründen. Aber erstens sind wir auch dafür da, das Gemeinwohl in der Stadt mitzugestalten und zweitens verstehe ich, dass der Gesellschafter berechtigte Forderungen hat. Unser Gesellschafter ist zum Glück eine Kommune. Damit sind wir gut bedient. Große Kapitalinvestoren würden über die Gewinne gar nicht diskutieren.

Die Wiro soll die Thierfelderstraße, die Mittelmole und für rund 250 Millionen Euro das Werftdreieck entwickeln. Kann sie sich das alles überhaupt noch leisten?

Ich bin da ganz entspannt. Dieses Unternehmen hat eine Bilanzsumme von 1,5 Milliarden Euro, der Wert ist deutlich höher. Ich habe keine Angst davor, zu einer Bank zu gehen. Wir kriegen sofort und jeden Tag Geld. Unsere Projekte sind schlüssig und profitabel. Welche Bank würde da „Nein“ sagen?

Aber warum wollen Sie dann über Geld mit der Stadt reden?

Jeder Euro, der ausgeschüttet wird, kann nicht investiert werden. Wir brauchen Eigenkapital für die Finanzierung der Projekte. Ob wir eine Finanzierung bekommen, ist gar keine Frage. Aber wir wollen möglichst nie mehr als 60 Prozent finanzieren. Das ist auch eine Frage der Konditionen und der Folgekosten.

Sie haben gerade erst darauf verzichtet, an der Nordkante bauen zu wollen. Und das Filetgrundstück am Rosengarten ist an eine Genossenschaft gegangen. Das hat also keine finanziellen Gründe?

Nein, der Rosengarten ist uns angeboten worden. Aber wir haben abgelehnt. Wir haben teure Projekte vor uns und haben zuletzt auch einige dieser Art gemacht. Jetzt wollen wir in die Breite gehen.

Was heißt das?

Die Holzhalbinsel zum Beispiel ist ein grandioses Bauprojekt, ein Flaggschiff. Aber das ist nun mal auch nicht für jeden Mieter erschwinglich. Wir müssen jetzt auch wieder was für andere Einkommensschichten machen, für günstigere Mieten.

Sie legen den Fokus also auf den Nordosten und -westen Rostocks?

Ganz genau. Wir reden über Lichtenhagen, über Lütten Klein. Es ist dringend, dass wir dort etwas tun am Wohnungsmarkt. Wir haben in Groß Klein schon ein Neubauvorhaben umgesetzt. Das war wahnsinnig erfolgreich – zu vernünftigen Mieten. An der Möllner Straße wollen wir beispielsweise noch in diesem Jahr mit dem Bau von 300 Wohnungen beginnen.

Und was ist mit dem Werftdreieck und der Mittelmole?

2019 starten wir erst mal an der Thierfelderstraße, danach auf dem Werftdreieck. Das hängt auch von den Kapazitäten am Baumarkt ab. Und die Mittelmole – die ist gar nicht existent auf unserer Prioritätenliste. Der Prozess ist für uns nicht mehr kalkulierbar. Also konzentrieren wir uns auf das, was in absehbarer Zeit machbar ist.

Der Oberbürgermeister hat als Ziel ausgegeben, 1000 neue Wohnungen pro Jahr zu bauen. Warum schafft Rostock das nicht?

Ich weiß nicht, ob Rostock in diesem Jahr 600, 800 oder 1000 schafft. Unser Ziel ist es, pro Jahr 250 neue Wohnungen zu bauen. Das ist realistisch. Wenn Rostock mehr benötigt, müssen wir über die Kapazitäten in den Ämtern reden. Die Bauanträge müssen ja auch alle bearbeitet werden. Da muss die Stadt dafür Sorge tragen, dass die Kapazitäten stimmen.

Was für Ideen haben Sie noch für die Zukunft?

Viele! Das Unternehmen hat eine hohe Innovationskraft entwickelt. Wir können gar nicht alle Ideen umsetzen. Anfang 2019 werden wir neue digitale Angebote für unsere Mieter einführen. Neue Services.

Die testen wir gerade, lassen eine Plattform exklusiv für uns und einen Partner aus Nordrhein-Westfalen entwickeln. Und wir wollen Carsharing-Angebote für unsere Mieter unterbreiten.

Die Wiro wird auch noch Autovermieter?

Nein, das machen wir mit einem Partner. Aber bisher konnte sich Carsharing in Rostock nicht richtig durchsetzen. Es fehlten geeignete Standorte. Wir haben die Flächen, sind in jedem Stadtteil. Mit uns kann das endlich was Erfolgreiches werden. Das ist ein Angebot, das wir zum Beispiel für jüngere Mieter entwickeln. Viele junge Leute wollen nämlich kein eigenes Auto mehr besitzen.

Interview von Andreas Meyer