Wirtin lockt in Recknitz-Stuben

Manuela Burwitz eröffnet am 16. März in Tessin die Recknitz-Stuben. „Ich freue mich auf die Gäste“, sagt die 44-jährige Wirtin. Jahrelang standen die Räume in der Gnoiener Straße leer.

Quelle: Fotos: Doris Deutsch, Ove Arscholl