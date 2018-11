Rostock

Im Nordosten geht der Grippeimpfstoff aus. „Bei den Großhändlern ist nichts mehr zu holen. Sie sind leergekauft“, sagt Axel Pudimat, Vorsitzender des Apothekerverbandes Mecklenburg-Vorpommern. Weil die Herstellung des Impfstoffs aufwendig und langwierig sei, „wird es auch keine Nachproduktion geben“. Zwar hätten derzeit noch viele Hausärzte und Apotheken im Land einige Impfdosen auf Lager. „In etlichen Praxen sind die Kühlschränke aber schon leer“, sagt Pudimat.

Grund für die Engpässe sei möglicherweise eine unerwartet hohe Nachfrage. „Vermutlich haben sich mehr Patienten impfen lassen, weil die Grippewelle in der vergangenen Saison so heftig war.“ Außerdem hat die Impfsaison diesmal schon Anfang September begonnen. „Es wird das erste Jahr sein, in dem der Impfstoff komplett verimpft wird“, sagt Pudimat. Solange in MV aber noch Präparate vorhanden seien, „sorgen wir dafür, dass sie dorthin kommen, wo sie gebraucht werden. Aber wenn sie alle sind, sind sie alle.“

Arztpraxen dürfen sich austauschen

Auch aus anderen Bundesländern werden Versorgungsengpässe gemeldet: Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) lockert daher nun die Vorschriften. Demnach können die Bundesländer bei regionalem Bedarf erlauben, dass sich Apotheken und Arztpraxen untereinander mit Grippeimpfstoff vorsorgen und dass aus anderen Ländern der Europäischen Union bezogene Impfstoffe in den Apotheken abgegeben werden dürfen. Bisher will Spahn aber nur Niedersachsen, Bremen, Saarland, Thüringen, Sachsen und Sachsen-Anhalt als unterversorgt klassifizieren.

Krankenkassen zahlen Impfstoff

Im Gegensatz zur vergangenen Grippesaison übernehmen nun die gesetzlichen Krankenkassen für Risikogruppen die Kosten für den Vierfach-Impfstoff. Die Ständige Impfkommission (STIKO) empfiehlt die Impfung für Menschen über 60, chronisch Kranke, Schwangere, Medizin- und Pflegepersonal sowie Mitarbeiter in Einrichtungen mit viel Publikumsverkehr.

Die echte Grippe, auch Influenza genannt, ist eine Infektionskrankheit, die durch Viren verursacht wird und zu hohem Fieber, schweren Kopf- und Gliederschmerzen und einem trockenen Reizhusten führen kann. Im Unterschied zu einer Erkältung sind bei einer Influenza typischerweise nicht nur die Atemwege, sondern der gesamte Körper betroffen. Die Beschwerden treten meist schnell und heftig ein und lassen oft innerhalb einer Woche deutlich nach.

Antje Bernstein