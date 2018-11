Stralsund

Zugegeben: Es war nicht der überzeugendste „Stralsund“-Krimi, der da am Samstagabend im ZDF zu sehen war. Und doch war der 13. Teil der Erfolgsreihe unter dem Namen „Waffenbrüder“ wieder einmal ein sehr sehenswerter 90-Minüter. Die Dramaturgie? Top! Spannung? Aber ja! Und die Schauspieler? Allesamt stark – allen voran Katharina Wackernagel und Alexander Held als Kommissare Nina Petersen und Karl Hidde. Leider wirkte die Handlung etwas überladen: ein Sprengstoffanschlag auf einen Kita-Kleinbus, ein Messer-Mord an einem ehemaligen Stasi-Offizier, der Suizid eines ehemaligen RAF-Bombenbauers mit einer Polizeiwaffe mitten im Präsidium – dann noch Triathleten, der Rachefeldzug des Sohnes eines RAF-Opfers, ein Junge, der sich in den Arm ritzt, und die aufkeimende Romanze zwischen der Hauptkommissarin Petersen und dem LKA-Mann Thomas Jung (Johannes Zirner) – hallo? Geht nicht noch mehr?

Was dem Film völlig fehlte, war Humor. Todernst ging es zu – und das im Wort-… nein, besser im Mordsinn. Lächeln konnte man allenfalls über die Schwächen in der Logik. Da schwimmt jemand mal eben in voller Montur mitten im Winter quer durch den eiskalten Strelasund. Da ist es – ebenfalls mitten im Winter – beim Weckerklingeln um 6 Uhr morgens bereits taghell. Und da werden in der Fiktion die tatsächlichen RAF-Morde an Generalbundesanwalt Siegfried Buback und am Bankmanager Jürgen Ponto mal eben vermischt. Aber völlig egal: 6,58 Millionen Zuschauer schalteten ein, als der Deutsche Herbst im Stralsunder Winter Einzug hielt. Das waren 21,9 Prozent Marktanteil: der Spitzenplatz unter allen Sendern am Samstagabend. Und als Stralsunder geht einem sowieso das Herz auf, wenn man das „Stadion der Freundschaft“, die Rügenbrücke, die „Gorch Fock (I)“ im Hafen oder den Neuen Markt so perfekt gefilmt sieht – oder wenn man die ehemalige Praxis der Ärztin Bärbel Lenk im Stadtteil Knieper West entdeckt. Wir dürfen gespannt darauf sein, welche Winkel Stralsunds das ZDF-Team in Teil 14 „Schattenlinien“ ausleuchtet.

Thomas Pult