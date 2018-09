Rostock

Er lässt Weinflaschen in Zeitungspapier verschwinden, trennt Hände vom Arm und verwandelt harmlose Papierstücke in 50-Euro-Scheine: Der Hexer ist zurück. Am Freitag gab der Wismarer Magier im Rostocker OZ-Studio Einblicke in sein neuestes Programm – eine Zeitreise durch die Jahrhunderte der Zauberei.

„Ich habe mich jetzt zwei Jahre auf die neue Show vorbereitet“, erzählt Musilinski. Dabei widmete er sich den spektakulärsten Illusionen der alten „Meister“. Ludwig Strack mit dem Enthauptungstrick, Alois Kassner mit der schwebenden Dame oder Johann Nepomok Hofzinser mit der Papierfaltkunst: Der Hexer füllt sein neues Programm mit historischen Geschichten und klassischer Zauberkunst in einer Kombination aus Nostalgie und Gegenwart. „Das älteste Kunsstück stammt aus dem 15. Jahrhundert. Das ist ein spektakulärer Papierfalttrick, in dem aus einem Stück Papier 50 Figuren werden“, sagt der Hexer im Rahmen seiner kleinen Vorstellung.

Am 17. November gastiert er im Rostocker Volkstheater. „Das ist ein hervorragender Spielort für meine Show. Die Bühne ist sehr nah am Publikum“, sagt Musilinski. Das kommt dem selbsternannten Magier zu Gute, denn wer glaubt, er könne sich dort gemütlich zurücklehnen, sieht sich getäuscht. „Ich beziehe mein Publikum immer gern mit ein. Im Volkstheater kann ich das durch die Nähe zum Publikum sehr gut umsetzen“, sagt Musilinski. Der Hexer gewann im Jahre 2000 die Weltmeisterschaft der Illusionen in Lissabon und war im gleichen Jahr Magier des Jahres.

Hier ein Überblick zu der anstehenden Tour.

Moritz Naumann