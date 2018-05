Rostock

In Rostock wurden am Mittwochvormittag bei einem Schulbus-Unfall 18 Menschen verletzt, darunter 17 Kinder. Der Unfall ereignete sich im Stadtteil Groß Klein. Wie die Polizei mitteilte, hatte der Fahrer eines Pkw an einer Kreuzung trotz roter Ampel nach links abbiegen wollen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem geradeaus fahrenden Schulbus, in dem sich 45 Schülerinnen und Schüler befanden.

Zur Galerie Pkw kracht in einen mit 45 Schülern besetzten Bus. Offenbar hat der Autofahrer eine rote Ampel missachtet.

Durch den Aufprall und die Vollbremsung des Busses wurden die Insassen umher geschleudert. 18 von ihnen, 17 Kinder und eine Betreuerin, verletzten sich dabei leicht. Drei der verletzten Schüler im Alter von neun bis zehn Jahren kamen per Rettungswagen in ein Krankenhaus. Die unverletzten Schüler wurden mit einem Ersatzbus abgeholt. Die Ermittlungen gegen den Autofahrer wurden aufgenommen. An der Unfallstelle gab es zeitweise Verkehrsbehinderungen.

OZ