Ende gut, (fast) alles gut. So in etwa erging es den Handballerinnen des Bad Doberaner SV am Sonnabend im Verbandsliga-Auswärtsspiel beim VfL Blau-Weiß Neukloster. Trotz zwischenzeitlicher Neun-Tore-Führung kurz nach Beginn der zweiten Halbzeit mussten sie in der Schlussphase noch einmal ordentlich zittern, ehe der 23:22 (15:7)-Erfolg feststand.

„Wir haben in der ersten Hälfte nahezu alles richtig gemacht“, resümierte DSV-Coach Torsten Römer und war auch trotz des Leistungseinbruchs in der zweiten Halbzeit – „da haben wir fast alles falsch gemacht“ – stolz auf sein Team. Mit dem Sieg ging für die Doberanerinnen zumindest rein sportlich eine perfekte und zugleich kuriose Woche zu Ende. Nach dem klaren Heimsieg gegen den SV Warnemünde II gab es am Mittwoch den „Auswärtssieg“ in eigener Halle gegen die SG Greifswald/Loitz (die OZ berichtete), dem sich der Erfolg im echten und wie erwartet schwierigen Gastspiel in Neukloster anschloss.

So knapp, wie es am Ende war, hätte es allerdings gar nicht sein müssen. Immerhin führten die Münsterstädterinnen nach einer starken Vorstellung zwischenzeitlich mit 16:7 (32.). Zwei personelle Nackenschläge sorgten aber für Verunsicherung im Team der Gäste. Noch vor der Pause schied Linkshänderin Susanne Meyer nach einer verunglückten Abwehraktion mit einem Mittelhandbruch sowie einem ausgekugelten Finger aus. Ihr folgte wenige Minuten nach Wiederbeginn die erst zur zweiten Halbzeit eingewechselte Keeperin Dana Schreiner, die nach einem Kopftreffer aus Nahdistanz benommen das Spielfeld verlassen musste.

„Das waren zwei Schockmomente für die Mannschaft. Neukloster hatte nach der ersten Halbzeit ordentlich Wut im Bauch und bei uns ging plötzlich nichts mehr zusammen“, sagte Römer. Auch eine Doberaner Auszeit beim Stand von 18:13 (38.) schaffte keine Abhilfe. Und so gelang dem VfL beim 20:20 (47.) erstmals der Ausgleich. Als Fels in der Brandung erwies sich in den verzwickten Momenten allerdings die für Schreiner ins Tor zurückgekehrte Anne Stahnke. „Meine Spielerinnen waren alle von der Rolle, außer Anne“, lobte Römer die 29-Jährige, die nahtlos an ihre starke Leistung vor der Pause anknüpfen konnte. „Ihre Paraden haben uns letztlich gerettet“, bedankte sich ihr Trainer.

In einer torarmen Schlussviertelstunde sorgte Katrin Wende wenige Sekunden vor dem Ende mit einem verwandelten Siebenmeter für den viel umjubelten Siegtreffer der DSV-Damen. Für die Bad Doberanerinnen (jetzt 14:4 Zähler) war es der fünfte Sieg in Folge. Nach Pluspunkten haben sie in der englischen Woche zu den führenden Teams aus Ribnitz-Damgarten und Barth (je 14:2) aufgeschlossen. Die Erfolgsserie des DSV wird am Sonnabend (14 Uhr, Stadthalle) im Spiel gegen Verfolger HSG Uni Rostock (4., 10:4) auf dem Prüfstand stehen.

Bad Doberaner SV: Stahnke, Schreiner – Dobbert 2, Berg 3/1, A. Frank 5, ­Wende 6/2, Nowak, Ott 3. Davidek, Busch 2, Meyer 2. Siebenmeter: VfL 5/2, DSV 4/3. Strafminuten: VfL 6, DSV 2.

