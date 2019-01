Toitenwinkel

Bei einem Verkehrsunfall in Toitenwinkel ist am Montagmorgen eine Frau verletzt worden. Zu dem Unglück kam es nach Angaben der Polizei gegen 8.45 Uhr an der Ecke Dierkower Damm/ Graf-Stauffenberg-Straße. Die Fahrerin eines Hyundai setzte frühzeitig ihren Blinker nach rechts und beabsichtigte, in die Hafenallee einzubiegen. Der Fahrer eines VW-Transporters, der in der davor liegenden Graf-Stauffenberg-Straße wartete, ging davon aus, dass die Frau in die Stauffenberg-Straße einbiegen wollte und fuhr los. So kam es zum Zusammenstoß zwischen beiden Fahrzeugen. Während der Fahrer im VW-Transporter unverletzt blieb, erlitt die Dame im Hyundai leichte Verletzungen. Sie wurde von Sanitätern und einem Notarzt untersucht. Auch die Berufsfeuerwehr eilte zur Unfallstelle, da Betriebsmittel aus einem der Wagen ausliefen. Die Polizei hat weitere Ermittlungen zum genauen Unfallhergang eingeleitet.

Stefan Tretropp