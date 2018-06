Die Hansestadt Rostock ist auf dem richtigen Weg: Der Kreuzfahrttourismus hat sich gut entwickelt und ist zu einer Triebfeder in der Wirtschaft geworden. Das ist das Fazit, das sich nach der gestrigen Veranstaltung der Region Rostock Marketing Initiative im Warnemünder Hafen ziehen lässt. Die Initiative hatte zu ihrem ersten Branchenlunch mit dem Thema „Maritime Wertschöpfung in Mecklenburg-Vorpommern – vom Bau der Kreuzfahrtschiffe bis zum Rostock Cruise Festival“ auf das Kreuzfahrtschiff Aidadiva eingeladen.

Zur Galerie Mittwoch haben Experten über die Bedeutung von Kreuzfahrten und Werften debattiert.

„In diesem Bereich sind wir deutschlandweit Spitze“, sagte Finanzsenator Chris Müller-von Wrycz Rekowski (SPD), das sei nicht in allen Bereichen so. Aber der maritime Bereich und die Kreuzfahrtschifffahrt seien schon imagebildend, betonte Müller-von Wrycz Rekowski. In der maritimen Wirtschaft zählt Rostock rund 300 Unternehmen, 10000 Arbeitsplätze und einen Umsatz von 1,5 Milliarden Euro. Seiner Ansicht nach sei es jetzt weniger dringend, neue Unternehmen in die Stadt zu holen, als vielmehr mit den bestehenden zusammenzuarbeiten. Es sei viel wichtiger, „Menschen in die Stadt zu holen“, so der Finanzsenator, der gleichzeitig darlegte, dass die Stadt diesem Wirtschaftsbereich gute Rahmenbedingungen bieten wolle.

Er sprach dabei die Vertiefung des Seekanals ebenso an wie den geplanten Umbau des alten Werftbeckens in Warnemünde. In der Zukunft wolle man sich engagiert dafür einsetzen, dass die Kreuzliner mit Landstrom versorgt werden, so dass sie mit ihren Dieselmotoren weniger die Umwelt belasteten.

Manfred Müller-Fahrenholz schilderte die Entwicklung der Neptunwerft und machte deutlich, dass sich – nachdem Aida und Arosa mit ihren Angeboten für Kreuzfahrten aufgetreten seien – neue Märkte aufgetan hätten. Von der Wertschöpfung einer Werft blieben etwa 20 Prozent bei dem Unternehmen, die restlichen 80 Prozent flössen in die Region.

Kritisch merkte Müller-Fahrenholz an, dass die Wohnbebauung immer weiter an das Wasser heranreiche. „Man kann einen Kilometer weit vom Wasser weg wohnen, aber Schiffe kann man dort nicht bauen“, sagte er.

Hansjörg Kunze, Unternehmenssprecher bei Aida, schilderte die Entwicklung des Unternehmens und die neuen Bestrebungen für umweltfreundliche Kreuzfahrtschiffe.

Insgesamt waren 140 Gäste zur Veranstaltung der Region Rostock Marketing Initiative gekommen. Die Initiative hat es sich zum Ziel gesetzt, Wirtschaft, Wissenschaft und Politik in der Region zu vernetzen. Geschäftsführer Christian Weiß sah die „Kreuzfahrer als Botschafter der Region“. Wer sie positiv erlebt habe, spreche auch positiv über sie. Weiß konnte sich für Gespräche über die Wertschöpfung der maritimen Wirtschaft keinen besseren Ort vorstellen als ein Kreuzfahrtschiff. Nadine Boese, Mitarbeiterin der Initiative und mit der Vorbereitung der Zusammenkunft betraut, machte deutlich, „dass wir die ganze Bandbreite der maritimen Wirtschaft zeigen wollten“.

Vorgestellt wurden auch das Programm des Rostock Cruise Festivals und die geplanten Werbemaßnahmen dafür. Bei der Podiumsdiskussion wurden weitere Aspekte der maritimen Wirtschaft erörtert.

Michael Schißler