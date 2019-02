Zwei Männer greifen Iranerin an – Ägypter eilt zur Hilfe

Rostock Schlägerei Südstadt - Zwei Männer greifen Iranerin an – Ägypter eilt zur Hilfe Unter Alkoholeinfluss beleidigten und schubsten zwei Iraner eine Landsfrau nahe einer Asylbewerberunterkunft. Ein Mann ägyptischer Abstammung verteidigte sie. Einer der Angreifer erlitt dabei einen Nasenbeinbruch.

Die Polizei ermittelt wegen schwerer Körperverletzung gegen zwei Iraner, die am Montagabend eine Frau in der Nähe einer Asylbewerberunterkunft in der Südstadt angegriffen haben. Quelle: dpa