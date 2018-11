Rostock

Schottland, Frankreich, USA und sogar Japan – aus der ganzen Welt kamen die Spirituosen, die auf der zwölften Rostocker Whiskymesse angeboten wurden. Das Event wuchs in den letzten Jahren kontinuierlich und zählte nun das erste Mal über 2000 Besucher. Aussteller und Veranstalter überraschte der Erfolg. Trotz der bisherigen Beliebtheit der Messe, erwarteten sie keinen derartigen Ansturm. „Ich hätte nicht gedacht, dass es so voll wird. Die Besucher standen ja schon lange vor der Eröffnung Schlange und haben gewartet“, beschreibt Gregor Baranowitz, Destillateur bei Rittmeister.

Die „Whiskybotschaft“ genannte Messe hat ihren Ursprung im Firmensitz des Wein- und Spirituosengroßhändlers Harms & Steder in Bentwisch. „Wir haben mit einer kleinen Hausmesse auf unserem Hof angefangen und hatten anfangs nur mit den Kunden zu tun. Das wurde immer größer bis wir irgendwann die tausender Marke geknackt haben“, erzählt Manuela Beck, Projektleiterin der Messe.

Liebhaber feiner Schnäpse erfreuten sich dieses Jahr an der großen Vielfalt an Spirituosen, die sie verkosten konnten. Denn diesmal erweiterten die Veranstalter ihr Konzept. „Das ist nicht mehr nur die „Whiskybotschaft“ sondern die „Whiskybotschaft/54 Grad Spirits“. Das heißt, es geht neben Whisky auch um Rum, Wodka und andere Trendspirituosen“, so Manuela Beck. In der Vergangenheit lag der Fokus auf Whisky und teilweise auf Rum. Man habe dann gemerkt, dass Letzterer immer beliebter wurde, weshalb man das Angebot erweiterte, ergänzt sie.

Zudem entschieden sich die Organisatoren für einen Wechsel des Veranstaltungsortes. Nach Ratskeller und Steigenberger Hotel Sonne am Neuen Markt, baute man die Messe diesmal im Medienhaus der Ostseezeitung auf. Aussteller begrüßten das. „Die größere Halle ist ein Vorteil. Es ist weitläufiger und die Menschen stehen nicht ganz so gedrängt“, findet Sascha Hohn, Repräsentant und Aussteller bei Moët Hennessy.

Auch wenn die Halle für einige Besucher noch größer sein könnte, waren viele begeistert. „Es ist zwar ein bisschen eng aber insgesamt bin ich sehr zufrieden. Es gibt hier unglaublich tolle Sachen, wie Ananas-Rum“, sagt Besucher Felix Bliesener. Im nächsten Jahr würde er die Messe gerne wieder besuchen.

Anh Tran