Große Hitze, Erntemaschinen gehen in Flammen auf, Stoppeläcker brennen. Dieses Wochenende werden Bauern und Feuerwehrleute in Mecklenburg-Vorpommern nicht so schnell vergessen. Verletzt wurde niemand, aber die Feuerwehren hatten viel zu tun. Der Schaden geht in die Hunderttausende.