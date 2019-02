Dömitz

Unbekannte Täter haben in der Nacht zum Montag in einen Einkaufsmarkt in Dömitz (Landkreis Ludwislust-Parchim) eine große Menge Zigaretten gestohlen. Laut Polizei sind die Diebe gegen 3.15 Uhr gewaltsam durch eine Tür in den Supermarkt in der Straße Am Floßgraben eingedrungen. Sie konnten nach der Tat flüchten.

Der Schaden wird derzeit auf etwa 15 000 Euro geschätzt. Die Polizei ermittelt wegen Diebstahls im besonders schweren Fall. Hinweise zu dem Vorfall nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 03874/ 4110 entgegen.

lh