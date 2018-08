Sternberg

Die Polizei hat den Mann am Montag in Sternberg angehalten. An seinem Auto waren vorne ein Parchimer Kennzeichen angebracht, hinten eines aus Bad Segeberg. Ein anderer Autofahrer hatte das zuvor beim Überholen auf der Bundesstraße 104 bei Witzin bemerkt und die Polizei informeirt. Sie zog den aus der Region Bad Segeberg stammenden Fahrer aus dem Verkehr zog.

Das Auto des 18-Jährigen war laut Polizei weder zugelassen noch versichert. Zudem besitzte der junge Autofahrer gar keinen Führerschein. Gegen ihn wurde Strafanzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz und Kennzeichenmissbrauchs aufgenommen. Sein Auto wurde von der Polizei vor Ort stillgelegt und die Fahrzeugschlüssel sichergestellt.

OZ