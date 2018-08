Schwerin

Ein 26 Jahre alter Mann, der seine Schwester im Streit vom Balkon geworfen haben soll, muss sich seit Dienstag am Landgericht Schwerin verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft dem syrischen Staatsbürger laut Anklage versuchten Totschlag und gefährliche Körperverletzung vor. Der Angeklagte ließ zu Beginn des Prozesses durch seinen Verteidiger mitteilen, dass er vorerst zu den Vorwürfen schweigen werde.

Laut Anklage war es auf dem Balkon am 6. Februar zu einem heftigen Streit zwischen dem Angeklagten und der um ein Jahr jüngeren Frau gekommen. Der Angeklagte habe seine Schwester an den Beinen gepackt, über die Brüstung des Balkons im zweiten Stock gehängt und kurze Zeit an den Fußgelenken festgehalten. Trotz ihrer verzweifelten Schreie und dem erbitterten Flehen der Mutter habe er die Frau kopfüber aus der dritten Etage auf den gefrorenen Erdboden vor dem Haus fallen lassen, so die Anklage. Zum Hintergrund des Streits zwischen Bruder und Schwester äußerte sich die Anklage nicht.

Die Schwester zog sich lebensgefährliche Kopfverletzungen zu. Zudem waren ihre Arme gebrochen und ihre Milz musste entfernt werden. Sie lag drei Wochen im künstlichen Koma auf der Intensivstation des Schweriner Klinikums. Als die Polizei eintraf, leistete der Bruder anfangs erheblichen Widerstand gegen seine Festnahme. Er sitzt seit der Tat in Untersuchungshaft. Die Familie war im Herbst 2015 nach Deutschland gekommen.

Der Prozess wird am 9. August fortgesetzt. Vorerst sind sechs weitere Verhandlungstage anberaumt.

dpa/mv