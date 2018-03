Arzt verletzt Patientin bei der Blutentnahme schwer

Horst. Schwere Vorwürfe gegen einen Arzt in der Erstaufnahmeunterkunft für Asylbewerber in Nostorf/Horst bei Schwerin (Landkreis Ludwigslust-Parchim): Der Mann soll nach OZ-Informationen eine Patientin bei der Blutentnahme so schwer verletzt haben, dass die Frau im Anschluss im Krankenhaus behandelt werden musste. Möglicherweise stand der Arzt dabei selbst unter starkem Medikamenteneinfluss. Die Staatsanwaltschaft Schwerin ermittelt.

Das Landesamt für innere Verwaltung habe am Donnerstag Anzeige gegen den Arzt des medizinischen Dienstes gestellt, teilt das Innenministerium mit. Der Mann soll sich „der fahrlässigen Körperverletzung schuldig gemacht“ haben. Er soll am Mittwoch eine Patientin „unsachgemäß behandelt“ haben, sodass diese im Anschluss ins Krankenhaus nach Boizenburg musste.

Im Zuge der Ermittlungen seien „Unstimmigkeiten bei Lieferung und Bestand der Handapotheke des medinischen Dienstes bekannt geworden“. Füpr die Apotheke verantwortlich sei der Arzt. Dass dieser selbst unter Medikamenten gestanden haben könnte, wird unter der Hand verbreitet, ist aber nicht offiziell bestätigt. Die Ermittlungen sollen allerdings auch in diese Richtung führen. Claudia Lange, Sprecherin der Staatsanwaltschaft, erklärte bisher nur, dass Ermittlungen gegen den Arzt eingeleitet seien.

Frank Pubantz