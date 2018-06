Auto kam von Weg ab und fuhr in Fluss

Südwestmecklenburg Grabow - Auto kam von Weg ab und fuhr in Fluss Die Fahrerin hatte am Mittwochabend in Grabow (Landkreis Ludwigslust-Parchim) vermutlich Gaspedal und Bremse verwechselt.

