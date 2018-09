Banzkow

Ein 48-jähriger Mopedfahrer ist am Montagnachmittag in Banzkow (Ludwigslust-Parchim) bei einem Unfall mit einem Auto schwer verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei soll eine 32-jährige Autofahrerin den Kradfahrer beim Abbiegen übersehen haben. Beide Fahrzeuge stießen zusammen. Der Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht, die Autofahrerin blieb unverletzt. Der Sachschaden wird auf etwa 2 000 Euro geschätzt.

