Hagenow

Ein Sanitäter ist am Donnerstag in Hagenow ( Landkreis Ludwigslust-Parchim) von einem betrunkenen Mann angegriffen worden. Laut Polizei ereignete sich der Vorfall am Donnerstagnachmittag in einem Rettungswagen. Der 55-jährige Tatverdächtige holte plötzlich einen Schraubenzieher hervor und griff damit den Rettungssanitäter an. Dieser konnte den Schraubenzieher dem Betrunkenen entwenden. Verletzt wurde niemand.

Nach Angaben der Polizei war der Mann schwer atmend auf dem Flur eines Mehrfamilienhauses gefunden worden. Daraufhin wurde der Rettungsdienst gerufen.

Der Mann wurde nach einem Zwischenaufenthalt im Krankenhaus von der Polizei in Gewahrsam genommen. Die Beamten ermitteln gegen den 55-Jährigen wegen versuchter schwerer Körperverletzung.

Julius Neumann