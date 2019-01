Schwerin

Drei Menschen sind in der Nacht in Schwerin auf dünnem Eis unterwegs gewesen und eingebrochen. Sie konnten aus dem kalten Wasser gerettet werden. Der Polizei zufolge hatten die drei in der Nacht zu Sonnabend den Pfaffenteich betreten und brachen auf dem zu dünnen Eis ein.

Passanten und zufällig vorbeifahrende Beamte befreiten sie aus dem Wasser. Einer der Verunglückten war so sehr unterkühlt, dass er zur weiteren Behandlung in eine Klinik gebracht werden musste, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Die Polizei warnt davor, zugefrorene Gewässer zu betreten. Die Eisschichten seien nicht stabil genug.

Mehr zum Thema:

Es wird kalt: Feuerwehr warnt vor Betreten von Eisflächen

RND/dpa