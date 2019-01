Parchim

In der Bergstraße in Parchim kam es am Montagmorgen gegen 5 Uhr zu einem Küchenbrand. „Aus noch ungeklärter Ursache brach in der Küche einer Wohnung ein Feuer aus“, sagte ein Sprecher der Polizei.

Der 75-Jährige Wohnungsinhaber wurde durch den Rauchmelder geweckt und konnte den Brand selbstständig löschen. Wegen des Verdachts der Rauchgasintoxikation wurde er anschließend ins Krankenhaus Parchim eingeliefert.

„Die Wohnung ist aufgrund der Rußentwicklung nicht mehr bewohnbar“, so der Sprecher weiter. Weitere Anwohner seien nicht verletzt worden. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei zur Brandursache dauern an, derzeit werde von einer fahrlässigen Brandstiftung ausgegangen.

RND/kha