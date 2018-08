Raduhn

Das Fahrzeug prallte nach Polizeiangaben gegen zwei Straßenbäume und kam anschließend quer auf der Fahrbahn zum Stehen. Der Fahrer konnte das Auto selbstständig verlassen und wurde von Rettungskräften zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus in Parchim gebracht.

Zur Galerie Bei einem Autounfall auf der Landesstraße 092 zwischen Rusch und Raduhn ist in der Nacht zu Montag ein Autofahrer schwer verletzt worden. Aus noch ungeklärter Ursache kam der 20-Jährige mit seinem Golf kurz nach Mitternacht von der Fahrbahn ab.

An dem Fahrzeug entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 12.000 Euro. Die Ermittlungen der Polizei zur Unfallursache dauern an. Die Landesstraße musste zeitweilig voll gesperrt werden.

OZ