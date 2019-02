Grabow

Ein unbekannter Mann soll am Sonntag zwei Kindern in Grabow (Landkreis Ludwigslust-Parchim) aus einem Pkw Süßigkeiten angeboten haben. Laut Aussage der 9 und 10 Jahre alten Mädchen hat der Mann die Beiden zwischen 13:30 Uhr und 14:30 Uhr auf dem Parkplatz am Amselring angesprochen haben. Nachdem die Kinder nicht auf sein Angebot eingingen, fuhr der Unbekannte in Richtung Goethestraße fort.

Nach Angaben der Mädchen soll der Fahrer in einem höheren schwarzen Fahrzeug gesessen haben, etwa 50 bis 60 Jahre alt sein und eine Glatze und grauem Haarkranz haben.

Hinweise zu dem Fall nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 03874/ 4110 entgegen.

lh