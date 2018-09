Hagenow

Bei einem Unfall in Hagenow (Ludwigslust-Parchim) ist am Montagvormittag ein Fußgänger schwer verletzt worden. Laut Polizei wurde der 56-Jährige auf einem Fußgängerüberweg in der Hagenstraße von einem Auto angefahren.

Offenbar hatte die 79-jährige Autofahrerin den Mann übersehen. Er musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.