Dümmer

Die Kriminalpolizei in Hagenow sucht den Eigentümer einer Motorkettensäge sowie eines Benzinkanisters. Beide Gegenstände, die offenbar gestohlen wurden, hat die Polizei am Montag in Parum bei Dümmer (Landkreis Ludwigslust-Parchim) sichergestellt.

Sie wurden vermutlich von einem Mann entwendet, der am Montagmorgen gegen 3.20 Uhr von einem Zeugen auf offener Straße überrascht worden war und die Gegenstände fallen ließ. Der zunächst unbekannte Mann flüchtete anschließend. Er konnte jedoch noch am Montag ermittelt werden.

Allerdings ist noch nicht geklärt, woher die Kettensäge der Marke Dolmar als auch der Zehn-Liter Benzinkanister stammen. Vermutlich sind sie in der Nacht zum Montag in der Region zwischen Dümmer und Parum bei einem Einbruchsdiebstahls entwendet worden. Die Polizei in Hagenow bittet nun den Eigentümer dieser Gegenstände, sich unter der Telefonnummer 03883/ 6310 zu melden.

lh