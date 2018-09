Hagenow

Bei einer Auseinandersetzung mit einem Küchenmesser sind am Montagmorgen in Hagenow (Ludwigslust-Parchim) zwei 19-jährige Somalier nach einem Streit leicht verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, erlitt einer der beiden Männer eine Schnittverletzung an der Hand. Sein Kontrahent musste mit einer Stichverletzung an der Schulter im Krankenhaus behandelt werden.

Nach bisherigen Erkenntnissen waren die Männer gegen 9 Uhr in der Langen Straße zufällig aufeinander getroffen. Zwei Fußgänger trennten die beiden und informierten die Polizei. Noch ist unklar, worüber sich die Männer stritten und von wem der Angriff der Ausging. Beide beschuldigen sich gegenseitig. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung.