Boizenburg

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch haben unbekannte Täter mehrere Eisenstäbe der Umfriedung der Gedenkstätte des Jüdischen Friedhofs in Boizenburg aufgebogen um auf das Gelände zu gelangen. Mit Sprühfarbe haben sie dann ein 30 mal 30 Zentimeter großes Hakenkreuz auf die Treppe des Haupteinganges gesprüht.

Polizei bitte Bevölkerung um Hilfe

Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die in der Nacht vom 11. auf den 12. September Personen gesehen haben, die sich in der Nähe des Friedhofes aufgehalten haben. Sie können sich an das Polizeirevier Boizenburg unter Tel. 038847 6060 wenden. Hinweise nimmt auch jede andere Polizeidienststelle entgegen.

RND