Hakenkreuz auf jüdischem Friedhof in Boizenburg

Südwestmecklenburg Nazi-Schmierereien - Hakenkreuz auf jüdischem Friedhof in Boizenburg Am vergangenen Wochenende haben Unbekannte ein Hakenkreuz auf dem Gelände des jüdischen Friedhof aufgemalt. Nun ermittelt die Kriminalpolizei.

Am Montag entdeckten Polizeibeamte ein etwa 12 x 18 Zentimeter großes Hakenkreuz an einer Steintreppe auf dem jüdischen Friedhof in Boizenburg. (Symbolbild) Quelle: Tilo Wallrodt