Dümmer

Herrenlose Kleidungsstücke haben am Dümmer See (Landkreis Ludwigslust-Parchim) eine Suchaktion der Polizei ausgelöst. In der Nacht zum Dienstag hatten Badegäste in Dümmer ein Herrenshirt, ein Paar Turnschuhe sowie Socken entdeckt und daraufhin die Polizei gerufen, wie ein Polizeisprecher mitteilte.

An dem nächtlichen Sucheinsatz beteiligten sich Polizisten, Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren der Region sowie Einsatzkräfte der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG). Sie suchten im Uferbereich sowie mit Booten und mit einem Sonargerät. Am Dienstagmorgen wurde zusätzlich ein Polizeihubschrauber eingesetzt.

Da sich keine Hinweise auf eine verunglückte Person ergaben und auch keine Vermisstenmeldung vorlag, sei die Suche unterbrochen worden.

dpa/mv