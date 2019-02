Plau am See

Bei einem schweren Unfall ist ein jugendliches Mädchen in Plau am See ( Ludwigslust-Parchim) schwer verletzt worden. Laut Polizei stürzte die 14-Jährige am Sonntagnachmittag durch das Dach eines maroden Hauses rund fünf Meter in die Tiefe. Dabei erlitt sie schwere Verletzungen am Kopf und am Becken.

Jugendliche klettert auf das marode Gebäude

Offenbar war das Mädchen zusammen mit anderen Jugendlichen auf das marode Haus geklettert. Von dort gelangten sie auf eine Zwischendecke des Gebäudes. Diese hielt jedoch das Gewicht des Mädchens nicht, so dass die 14-Jährige in die Tiefe stürzte. Sie wurde von Rettungskräften geborgen und in ein Schweriner Krankenhaus gebracht. Die anderen Jugendlichen wurden nicht verletzt.

Umstände noch unklar

Die Ermittlungen der Polizei zu den genauen Umständen des Vorfalls dauern weiter an.

kst/RND