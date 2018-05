Crivitz

Ein 85-jähriger Fußgänger ist am Dienstagnachmittag in Crivitz (Landkreis Ludwigslust-Parchim) von einem Auto erfasst und leicht verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei war ein Kleintransporter in der Trammer Straße rückwärts in eine Auffahrt gefahren und hat dabei den Senior erfasst.

Offenbar hatte der Fahrer den Fußgänger übersehen. Das Unfallopfer erlitt eine Kopfwunde und wurde zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Die Polizei ermittelt jetzt zur genauen Unfallursache.

OZ