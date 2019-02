Plau/Parchim

Telefon-Terror durch falsche Polizisten im Landkreis Ludwigslust Parchim: Seit Montag registrierte die Polizeiinspektion Ludwigslust insgesamt 27 derartige Anrufe zwischen Parchim und Plaue. Während zum Wochenanfang insbesondere ältere Menschen aus der Region Parchim betroffen waren, setzen die Täter derzeit in der Region Plau ihre Anrufwelle fort.

Neu ist, dass die falschen Beamten ihre Opfer meist in den Abendstunden oder zur Nachtzeit am Telefon belästigen. Dabei fragen sie gezielt nach im Haus aufbewahrten Wertgegenständen. Während des Anrufes werden die Angerufenen wegen angeblicher Einbrecherbanden in der Region eingeschüchtert.

Die Polizei rät, solche dubiosen Anrufe sofort zu beenden und die gestellten Fragen keinesfalls zu beantworten. Polizeibeamte erkundigen sich niemals am Telefon nach Wertgegenständen.

Mehr zum Thema:

Falsche Polizisten rufen wieder in Grevesmühlen an

Philipp Töllner