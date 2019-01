Dömitz

Ein Mann hat am Dienstag in Dömitz ( Landkreis Ludwigslust-Parchim) versucht mehrere Kinder in sein Auto zu locken. Laut Angaben der Polizei ereignete sich der Vorfall gegen 15 Uhr an einer Bushaltestelle in der Ludwigsluster Straße. Der Tatverdächtige soll aus seinem Auto heraus zwei Kinder im Alter von zwölf und 14 Jahren angesprochen haben. Die Kinder gingen nicht auf den Mann ein und meldeten den Vorfall der Polizei.

Der Fahrer soll ungefähr 70 Jahre alt sein und einen blauen VW Caddy gefahren haben. Die Polizei bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 03874/ 4110.

Julius Neumann