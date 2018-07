Neustadt-Glewe

Ein mutmaßlicher Unfallfahrer beim Airbeat One Festival in Neustadt-Glewe wurde von der Polizei gefasst. Er soll am Mittwochvormittag auf der Zufahrt zum Festivalgelände einen alkoholisierten Fußgänger angefahren haben, teilte die Polizei mit. Der Fußgänger wurde leicht verletzt. Er soll kurzzeitig das Bewusstsein verloren haben.

Demnach handelt es sich um einen 28-jährigen Mann aus Dänemark, der selbst als Besucher des Festivals anreiste. Die Polizei fand den Dänen am Mittag am Rande des Festivalgeschehens.

Einem Vortest zufolge stand der mutmaßliche Unfallflüchtige unter Drogeneinfluss. Kurz zuvor hatte die Polizei bereits das herrenlose Unfallauto auf einem Parkplatz entdeckt und illegale Drogen darin gefunden.

Gegen den mutmaßlichen Unfallverursacher wird nun wegen fahrlässiger Körperverletzung, Gefährdung des Straßenverkehrs und Fahrerflucht ermittelt. Der Mann wurde zur Blutprobenentnahme gebracht.

oz