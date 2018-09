Parchim

Bei einem Unfall auf der A24 ist am späten Donnerstagabend ein Wohnmobil verunglückt. Der Unfall ereignete sich gegen 18:30 in Fahrtrichtung Berlin zwischen den Anschlussstellen Parchim und Suckow. Das Wohnmobil ist in einen Abschüssigen Bereich der A24 ins Schleudern geraten.

Auf der A 24 ist es am Donnerstagabend zu einem Unfall gekommen. Der mit einem Auto beladene Anhänger eines Reisemobils geriet ins Schleudern - mit fatalen Folgen für den Oldtimer.

Oldtimer lässt Wohnmobil umkippen

Der Anhänger, beladen mit einem schweren Oldtimer Marke Oldsmobils, geriet ins Schaukeln und schleuderte mehrfach nach Links und Rechts bis er das Wohnmobil umkippt. Der schwere amerikanische Wagen riss sich bei der Aktion von seinen Gurten und dem Anhänger und blieb auch auf der Seite liegen. Die anrückenden Feuerwehren aus Suckow, Groß Godems und Parchim sicherten die Unfallstelle und streuten Bindemitte, da aus dem auf der Seite liegenden Oldsmobils Benzin auslief.

Wohl Totalschaden

Die Feuerwehrleute haben den Oldtimer wieder auf die Räder gestellt und ihn beiseite geschoben. Das Oldsmobils hat wohl einen Totalschaden, der Schaden am Wohnmobil konnte noch nicht abgeschätzt werden. Die beiden Insassen des Wohnmobils blieben unverletzt. Es kam in dem Bereich der A2 4 während der Unfallaufnahme und Bergung zur erheblichen Behinderung des Verkehrs.

Relf Drefin