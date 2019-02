Die Polizei hat mithilfe der umstrittenen Videoüberwachung zwei Körperverletzungen auf dem Schweriner Marienplatz aufgeklärt. Wie ein Polizeisprecher am Dienstagabend sagte, handelt es sich unter anderem um eine Schlägerei zwischen zwei Männern mit einem Verletzten an einer Straßenbahnhaltestelle am Montag.