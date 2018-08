Schwerin

Die Polizei hat in Schwerin einen 16 Jahre alten Fahrraddieb gefasst. Die Beamten wurden auf den Jungen aufmerksam, als er versuchte, sich am frühen Samstagmorgen einer Polizeikontrolle zu entziehen, wie ein Polizeisprecher am Montag mitteilte. Als die Polizisten den Jungen schließlich fassten, habe er gestanden, das Fahrrad kurz zuvor gestohlen zu haben. Im Rucksack des Jungen befand sich laut Polizeiangaben ein durchtrenntes Fahrradschloss sowie ein Bolzenschneider. Der Fahrraddieb sei an seine „wenig begeisterte Mutter“ übergeben worden.

dpa/mv